Cantor do 'Trololo' está em coma na UTI - Link - Estadão

Eduard Khil tem dano cerebral irreversível; um vídeo seu de 1976 foi hit de internet em 2010

Eduard Khil FOTO: Reprodução YouTube

SÃO PAULO – O russo Eduard Khil, conhecido mundialmente como o “Trololo Man”, está em coma depois de sofrer um derrame. O cantor de 77 anos está na UTI com dano cerebral irreversível.

Khil ficou famoso em 2010 com o vídeo do “Trololo”, uma gravação de 1976 com uma versão em vocalise da música “Eu Estou Feliz por Finalmente Voltar para Casa”. O vídeo foi visto mais de 3 milhões de vezes no YouTube no primeiro mês de exibição.

O cantor teve uma carreira bem-sucedida na União Soviética dos anos 60 e 70. O viral do “Trololo” não só resgatou Khil da obscuridade como lhe deu um público internacional.

Khil nasceu em Smolensk, em 1934. Em 1958, se casou com a bailarina Zoya Pravdina, sua mulher desde então.

A família do cantor tenta levantar fundos para seu tratamento, inclusive junto à nova ministra da saúde russa, Veronika Skvortsova.