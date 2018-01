Carapicuíba e Vitória são as capitais da 'selfie' no Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – A revista TIME filtrou no Instagram as cidades que mais tiravam fotos com a hashtag #selfie em um período de dez dias, dividiu o número dos fotógrafos-de-si-mesmos por 100 mil habitantes e criou um ranking. Entre as 100 cidades mais “selfies”, duas brasileiras se destacam: Carapicuíba, na Grande São Paulo, é a com maior número de fotos do gênero, com 33 tirados de selfies a cada 100 mil habitantes; seguida de Vitória (ES), com 30.

Seguindo a lista das brasileiras, estão Santos (104º colocado, com 30 “selfiers” para cada 100 mil habitantes), Mauá (109º, com 28), Florianópolis (145º, com 23), Recife (260º, com 11), Curitiba (264º, com 11), São Jose do Rio Preto (em 269º, com 10), São Paulo (280º, com 10), Porto Alegre (286º, com 10) e, finalmente, o Rio de Janeiro (296º, com 9).

A lista internacional é liderada pela capitais da “selfie” Makati e Pasig, nas Filipinas, com 258 selfiers. Abaixo delas, estão Nova York, com 202 selfiers; Miami, com 155; Anaheim e Santa Ana, empatados em 4º lugar, com 147 selfiers; Petaling Jaya, na Malásia, com 141; Tel Aviv, em Israel, com 139; Manchester, na Inglaterra, com 139; Milão, na Itália, com 108; Cebu City, também das Filipinas, com 99; e, por fim, George Town, na Malásia, encerando o top 10 com 95 selfiers.

