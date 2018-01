Carol Bartz renuncia a cargo no Conselho do Yahoo - Link - Estadão

A executiva foi demitida do cargo de CEO e saiu esbravejando contra os ex-companheiros

FOTO: EDUARDO MUNHOZ/REUTERS

WASHINGTON – Carol Bartz, que deixou o cargo de CEO do Yahoo na semana passada, renunciou também do seu cargo no Conselho de Administração da companhia nesta segunda-feira.

Após a manifestação de Bartz, da qual se esperava que renunciasse do conselho após sua demissão, a companhia cogita agora suas opções estratégicas, incluindo a venda de parte ou todo seu negócio.

Há três dias, a ex-CEO chamou os membros do Conselho de “idiotas” em entrevista concedida à revista Fortune.

Em suas primeiras declarações públicas após sua surpreendente saída do Yahoo, Bartz chegou a dizer que os membros do conselho tinham “sacaneado” ela com sua destituição, que aconteceu na terça-feira mediante uma ligação telefônica do presidente da empresa, Roy Bostock.

O Yahoo, que procura um substituto para Bartz, designou de forma interina para o cargo o atual diretor financeiro da companhia, Tim Morse, a quem ela denominou como “um bom tipo”.

/EFE