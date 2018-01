Carro do Google tem testes liberados em vias públicas da Califórnia - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO FRANCISCO – O Estado da Califórnia emitiu nessa semana 29 permissões para que Google, Mercedes e Audi façam testes com carros autônomos em estradas públicas. O Google tem a permissão de testar 25 SUVs da Lexus, enquanto a Mercedes e a Audi receberam duas permissões cada. Chama a atenção o fato de que todos os testes estão sendo feitos com marcas e carros de luxo.

De acordo com oficiais do estado, a Audi foi a primeira empresa a pedir a permissão, seguida pela Mercedes e pelo Google, e que outras empresas estão no processo de pedir as permissões.

Vale dizer que os testes de carros autônomos já acontecem na Califórnia há algum tempo, mas que as permissões são necessárias para testes em vias públicas. Um dos requisitos para a permissão é que o motorista possa tomar controle do veículo a qualquer tempo.

/ REUTERS