Carro online - Link - Estadão

Os cidadãos da Coreia do Sul estão a caminho de nunca mais precisar parar em um posto de gasolina. O país adaptou uma tecnologia inventada na Universidade da Califórnia que permite que os veículos captem energia elétrica do chão da rodovia. Assim, o carro (ou ônibus) se reabastece constantemente.

Foto: Reuters

Por enquanto, o teste sul-coreano se limita a um parque de diversões e uma rota de 2,2 quilômetros. Quatro fitas magnéticas ficam ao longo do caminho e o ônibus, ao passar por elas, capta essa energia. Se tudo der certo, o plano é instalar o Online Electric Vehicle (nome do sistema) em todas as cidades do país asiático. Isso ajudaria tanto na preservação do meio-ambiente, quanto na economia de energia. O projeto é voltado para transportes públicos, mas não custa sonhar que ele se expanda para veículos particulares.