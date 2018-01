Carros; aplicativos e Android - Link - Estadão

Primeiro dia do Mobile World Congress destaca a conectividade total entre diferentes equipamentos

BARCELONA – “Vemos um futuro em que existem carros que se comunicam uns com os outros e com o mundo à sua volta com o objetivo de oferecer mais segurança e mais eficiência. Um sistema inteligente que amarra todos os modos de transporte em uma única rede e que inclui caminhos de pedestres, ônibus, aviões, trens e automóveis todos otimizados e trabalhando juntos.”

O presidente executivo da Ford, Bill Ford, durante o Mobile World Congress. FOTO: Alberto Estévez/EFE

Este mundo ideal, quase uma visão de uma história antiga de ficção científica, foi descrito na palestra que fechou o Mobile World Congress nesta segunda-feira, 27, em Barcelona. O autor do discurso, Bill Ford Jr., presidente executivo da Ford, à primeira vista, parece uma escolha atípica para discursar num evento de celulares e tablets. Mas só à primeira vista. Porque, na visão do mundo totalmente conectado, o automóvel tem um papel muito importante.

A GSMA, organizadora do congresso, estima que em 2020, a conectividade automotiva valerá cerca de US$ 600 milhões. Por toda parte da feira, os sinais da ponte entre tecnologia móvel e carros já estão entre nós. No AppPlanet, parte da feira dedicada a aplicativos, uma das categorias que mais se vê são os feitos para automóvel (mapas, guias, medidores de performance, unidades de entretenimento). E não são apenas as pequenas empresas que estão nessa estrada. No estande da Samsung, há um pacote chamado Smart Driving, que inclui o tablet Galaxy Tab mais software e hardware que monitora desempenho e eventuais problemas do veículo.

Destaques. Os outros grandes eventos do primeiro dia foram a conferência da Nokia, em que foi apresentado o smartphone com câmera de 41 megapixels, e a palestra do CTO do Facebook, Bret Taylor, que exaltou a relação entre a rede social e os celulares.

O primeiro dia serve também para o reconhecimento da vasta feira e das marcas que mais investiram para causar impacto nos visitantes de todas as partes do mundo. Passando por mim, ouço um inglês comentar com outro: ”Os coreanos e chineses dominam isso aqui”.

Eles têm razão: dentre as marcas mais visíveis aqui, em displays grandiosos de centenas de metros quadrados, estão uma coreana, a Samsung, uma taiwanesa, a HTC, e uma chinesa, a Huawei. Esta última com seu próprio pavilhão, do tamanho de um ginásio de cidade média. A outra grande firma coreana, a LG, tem um setor respeitável dentro de um dos halls, e lotado de gente.

E falando em grandes marcas, outra impressão que chama a atenção pode ser resumida pelo que me contou um colega do México. Entrevistando um executivo da Kapersky, o software antivírus, com um smartphone Galaxy, da Samsung, o jornalista ouviu o seguinte comentário: “Puxa, um ano atrás quase todo mundo gravava entrevista com iPhone. Este ano, o que mais vejo são modelos com Android”.

Com o sistema operacional do Google tendo conquistado mais da metade do mercado mundial de smartphones no terceiro trimestre de 2011 de acordo com a consultoria Gartner, o Mobile World Congress é o evento mundial em que o Android caminha fora da sombra do iPhone.

* O repórter viaja a convite da Nokia.

