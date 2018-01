Carros da Chevrolet virão com Siri nos EUA - Link - Estadão

Assistente de voz estará disponível em sistema de bordo para usuários do iPhone 4S e iPhone 5 em 2013

SÃO PAULO – A General Motors pretende oferecer a assistente de voz Siri em alguns modelos da sua marca Chevrolet nos Estados Unidos.

Montadoras como BMW e Honda também prometeram o serviço para carros seus o ano que vem. Entretanto, só a Chevrolet incluirá veículos menores entre os terão o aplicativo.

A ferramenta estaria disponível para usuários de iPhone 4S e iPhone 5, através do sistema de bordo Chevrolet MyLink (foto).

A novidade chega no começo de 2013. A Siri automotiva só funcionará em modo “Eyes Free” (“olhos livres”), recurso desenvolvido pela Apple para incorporar a Siri nos carros.

Com o sistema, usuários poderão fazer chamadas no iPhone, tocar músicas na sua biblioteca de iTunes, agendar eventos no calendário e escutar, escrever e enviar mensagens.

