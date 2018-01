Carros europeus mais pertos de ganhar sistema de alerta via celular - Link - Estadão

Chamado de eCall, o projeto prentende instalar nos veículos um sistema automático ligado ao serviço de emergência 112, como o 193 no Brasil. Caso os sensores do carro detectem algo de errado, como uma batida, uma ligação é estabelecida com o serviço de emergência e o sistema envia detalhes sobre o que ocorreu, como a velocidade, a identificação do veículo, a direção em que conduzia, a hora e a localização.

O projeto não é novo e está em discussão desde 2004. Mas o compromisso de operadoras e empresas de infraestrutura de redes é importante para o aprimoramento da tecnologia. A previsão, de acordo com o site do projeto, é de que o serviço comece a ser disponibilizado em 2011.