Carros sem motorista circularão no Reino Unido a partir do ano que vem - Link - Estadão

Modelo Next 2, da Renault, que permite que o motorista largue do volante em velocidades abaixo de 30 km/h. FOTO: Divulgação Modelo Next 2, da Renault, que permite que o motorista largue do volante em velocidades abaixo de 30 km/h. FOTO: Divulgação

LONDRES – O ministro de Transporte britânico, Vince Cable, comunicou nesta quarta-feira, 30, que o governo começará a testar em janeiro de 2015 um programa piloto para a circulação de veículos sem motorista em estradas públicas.

“Anuncio hoje que carros sem motorista serão vistos nas nossas ruas em menos de seis meses, nos colocando a frente desta tecnologia transformadora e abrindo novas oportunidades para a economia e a sociedade”, afirmou o ministro liberal-democrata, nas instalações de pesquisa da empresa Mira, especializada em engenharia com sede em Midlands.

O programa é inédito no país e terá duração de 18 a 36 meses. Com ele, os carros são dirigidos por câmaras e sensores. As cidades interessadas em abrigar os testes deverão se registrar até outubro, e três serão escolhidas. Entre elas, será repartido o orçamento estipulado pelo governo avaliado em 10 milhões de libras (cerca de R$38.116.588), destinado a cobrir custos.

O Executivo já pediu uma revisão das normas atuais das estradas britânicas a fim de adequar as diretrizes para os carros sem motorista. Engenheiros britânicos, entre eles um grupo da Universidade de Oxford, já experimentaram este tipo de automóvel em estradas privadas, apesar de algumas dúvidas relacionadas a assuntos legais e de segurança.

Por outro lado, outros países como os Estados Unidos, mais especificamente nos estados da Califórnia, Nevada e Flórida, já aprovaram a realização desses programas. No caso da Califórnia, os veículos sem motorista do Google andaram 500 mil quilômetros em estradas públicas. Em todos os trajetos, no entanto, uma pessoa sempre esteve presente sentada na frente do volante, preparada para tomar as rédeas no caso de algum percalço.

Em 2013, a multinacional Nissan realizou seu primeiro teste em uma estrada no Japão. Já na Europa, a cidade sueca de Gotemburgo deu à Volvo sinal verde para testar 100 carros sem motorista a partir de 2017.

/EFE