Carta de amor a uma câmera - Link - Estadão

Querida Canon S95,

Não costumo escrever cartas de amor aos meus dispositivos eletrônicos.

Mas você, ah, você é um caso especial.

A verdade é que estou a procura de alguém como você há anos.

Sabe, eu amo o imenso sensor de luz que há dentro de uma SLR. Ele consegue captar fotos nítidas com pouca luz sem recorrer ao flash. É capaz de borrar o fundo como os profissionais sabem fazer.

A Canon S95 tem um sensor 88% maior do a maioria das câmeras de bolso.

O problema é que eu não gosto de como as SLRs são grandes, pesadas e incômodas.

O que eu sempre quis era uma câmera pequena com um sensor grande. Será que isto é tão difícil de se criar?

Ao que parece, é sim. O problema é cobrir um chip sensor retangular com um círculo de luz a partir das lentes. Sensor maior? Será necessária uma câmera maior. São estas as leis internas da física.

Mas você, minha querida Canon PowerShot S95! Amo o fato de você ser uma câmera de bolso, medindo apenas 9,98×5,84×2,95cm. Adoro sua tela grande e brilhante de 3 polegadas, seu flash embutido, sua saída HDMI para televisores de alta definição. Amo o detalhe de você entrar diretamente no modo de reprodução quando é ligada, sem estender as lentes automaticamente.

Amo o anel de controle que fica ao redor do seu dial, com o qual posso programar rapidamente ajustes na característica que desejar: foco, zoom, tempo de exposição, sensibilidade à luz (ISO), abertura e até o grau de saturação das cores (cujo alcance chega ao branco e preto).

Diverti-me com seus modos especiais, como o falso olho de peixe e o simulador de lente “tilt & shift”.

Adoto o timer automático com reconhecimento de piscada. Imagine a situação: eu preparo a câmera, entro na cena, e então pisco — a foto só é tirada dois segundos mais tarde. É melhor do que sair por aí à procura de um controle remoto. (Ou então posso pedir a você que espere dois segundos depois que uma nova pessoa — eu, me juntando ao grupo — entrar no quadro.)

Mas, acima de tudo, eu amo seu enorme sensor. Ele mede 1, 5cm na diagonal — uma área 88% maior do que a dos sensores da maioria das câmeras de bolso. E adoro o fato de você ter lentes f/2.0, uma raridade entre as câmeras de bolso, o que quer dizer que você permite a entrada de muito mais luz.

Tudo isto significa que você, minha pequena S95, é capaz de tirar fotos incrivelmente nítidas com pouca iluminação sem usar o flash. Os engenheiros que a projetaram foram muito sábios ao abandonar a mirabolante busca por mais megapixels — sua capacidade é de 10 megapixels, na medida certa — privilegiando algo que realmente importa, como fotos melhores.

Usei-a tantas vezes para tirar fotos noturnas, em interiores, na penumbra. Em catedrais, restaurantes, festas. É verdade que os resultados ficam aquém dos proporcionados por uma SLR — você ainda consegue borrar fotos, especialmente em situações muito escuras quando o objeto está em movimento — , mas eles superam muito aquilo que as outras câmeras de bolso são capazes de fazer. Adoro exibir amostras das suas fotos.

Você é ainda melhor do que minha última paixão: a S90, sua antecessora. Afinal, você é mais magra. E agora grava também vídeos em alta definição — com áudio em estéreo. Você tem um modo HDR, no qual combina três fotos diferentes tiradas com tripé e diferentes exposições à luz para formar uma única foto com uma gama impressionante de tons escuros e luzes. Seus controles e botões são refinados no seu tamanho e posicionamento.

Veja bem, S95 — sei que você não é perfeita. Sua bateria é capaz de apenas 200 fotos por carga, o que é muito pouco. Você não me deixa usar o zoom ótico enquanto faço um vídeo; aliás, você não consegue ajustar o foco enquanto grava vídeos. (Sua arquirrival, a Panasonic LX5, ajusta o zoom enquanto filma. Ainda assim, ela é mais corpulenta e exige que

administremos a inconveniência de uma tampa para as lentes.)

Além disso, é claro, temos o problema do seu preço: US$ 400, o dobro do que custa a maioria das câmeras de bolso.

Mas você é a melhor câmera de bolso que há no mercado. Eu a carreguei comigo por semanas, em muitas situações, e fiquei encantado com a nitidez, as cores, o controle e o ritmo de aprimoramento fotográfico que você me proporciona.

Pois é, Canon S95, acho que você e eu temos um longo e alegre futuro diante de nós. Caramba, é bem provável que você passe meses no posto de melhor câmera disponível!

Com amor,

David

* Texto originalmente publicado em 28/10/2010.