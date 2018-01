Casamento real bate recorde de streaming - Link - Estadão

Logo colaborativo do Google para o casamento real. FOTO: Reprodução

O casamento do Príncipe William com Kate Middleton na manhã desta sexta-feira, 29, em Londres, bateu um recorde na web. De acordo com o site Mashable, esse foi o evento com o maior número de transmissões por streaming da história. Além disso, o casamento reuniu o maior número de espectadores simultâneos no serviço LiveStream.

A empresa Akamai, que disponibiliza rede para grandes sites de notícias, revelou que “a quantidade de transmissões ao vivo do casamento real ultrapassou o pico de 1,6 milhão estabelecido durante a Copa do Mundo de 2010″.

O LiveStream, que transmitiu o evento em parceria com veículos como Associated Press, UK Press Association, CBS e Entertainment Tonight, confirmou que mais de 300 mil pessoas assistiram ao casamento real ao mesmo tempo. A expectativa era que pelo menos 2 milhões de visitantes únicos acessassem o vídeo durante toda a cerimônia.

No entanto, o casamento real não é o evento mais popular da história da internet. Com suas 4,6 milhões de visualizações de páginas por minuto (computados pelos sites de notícias que utilizam a rede da Akamai), as bodas inglesas superam o sucesso da vitória eleitoral de Barack Obama, masm fica atrás dos cerca de 10,3 milhões de visualizações de páginas por minuto alcançados em junho do ano passado, quando um jogo classificatório para a Copa do Mundo e uma partida do torneio de Winbledon aconteceram simultaneamente.

O site da Fortune, no entanto, traz outro número: aproximadamente 5,4 milhões de páginas visitadas por minuto. Com essa marca, o evento chega à quinta posição da lista dos mais populares da rede, ficando logo atrás da partida entre Argélia e Estados Unidos na Copa do Mundo do ano passado. Segundo a publicação, uma das causas da audiência não ter sido ainda maior é que a cerimônia ocorreu enquanto ainda era noite ou madrugada em vários pontos do continente americano.

Além da ampla audiência via streaming e dos comentários via redes socias — o evento foi mais comentado no Twitter do que o terremoto no Japão — , a união de William e Kate mereceu duas homenagens do Google. O Street View trocou seu usual bonequinho amarelo por um casalzinho de noivos e um dodle comemorativo foi lançado.

