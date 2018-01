Casamento real quebra recorde de audiência na web - Link - Estadão

Celebração da união do príncipe William com Kate Middleton está no Guiness Book

CHICAGO – O casamento real britânico do príncipe William com Kate Middleton neste ano é digno dos livros de História – e do livro dos recordes também.

Segundo a mais nova edição do Guinness Book, lançada nessa quinta-feira, 15, 72 milhões de pessoas assistiram pela internet à cerimônia realizada em 29 de abril na Abadia de Westminster, o que representa o “maior número de streamings (transmissão ao vivo pela web) de um único evento”.

Como suas predecessores, a edição deste ano do livro de referências anual está cheia de todos os tipos de exemplos de feitos extraordinários. E Kate, agora conhecida como a duquesa de Cambridge, não é a única personalidade real no livro.

Chris Walton, cantora de Las Vegas conhecida como “A Duquesa” e que possui unhas com mais de 5,79 metros de comprimento juntas, venceu o título de maiores unhas na edição deste ano, desbancando a recordista anterior que deteve o título por dez anos seguidos.

Aevin Dugas, de Nova Orleans, estabeleceu o recorde pelo maior cabelo natural no estilo “afro”, com um penteado cujo perímetro mede mais de 1,22 metro.

Tyson Turk fez 3.900 piercings no corpo em sete horas e 46 minutos no corpo de Chris Elliot, obtendo para a dupla o recorde do maior número de piercings corporais em uma única sessão.

Celebridades também estiveram entre as vencedoras deste ano em outras categorias. Os 11 milhões de seguidores de Lady Gaga deram a ela o recorde para maior número de seguidores no Twitter, e sua música “Poker Face” esteve pelo maior período de tempo nas paradas musicais norte-americanas.

O vídeo da canção “Baby”, de Justin Bieber, com mais de 400 milhões de visualizações, venceu como o mais popular na internet.

A versão digital do Guinness será lançada em novembro.

/ Antara Das (REUTERS)