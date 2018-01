Case faz iPhone virar arma de choque - Link - Estadão

Acessório libera descarga elétrica de até 650 mil volts e pode “derrubar um homem adulto”

Case Yellow Jacket FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – “Todos os cases protegem só o telefone. O nosso protege o telefone e você”, diz Seth Froom, ex-policial militar americano e inventor de um case para iPhone 4 e 4S que também é arma de choque elétrico.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

Chamado Yellow Jacket, a invenção libera uma descarga elétrica de até 650 mil volts, capaz de “derrubar um homem adulto, agressivo e encorpado”.

Froom teve a inspiração para o Yellow Jacket depois de sofrer um assalto e ver que as armas que tinha em casa não serviram para nada na hora do ocorrido, pois ficavam guardadas. O ex-policial conta a história em um vídeo promocional do produto (abaixo).

O case-arma tem bateria própria, o que possibilita também que ele carregue o smartphone com mais 20 horas adicionais de bateria.

Para evitar que o usuário dê um choque no próprio ouvido, o fabricante garante que haverá uma capa de proteção. Por outro lado, a descarga poderá ser acionada sem que se interrompa uma chamada telefônica.

Froom e seu sócio, Sean Simone, já conseguiram levantar fundos suficientes para iniciar a fabricação do aparelho. Da meta de US$ 100 mil, mais de US$ 58 mil já foram arrecadados. Doações de US$ 100 valem um exemplar do produto quando ele começar a ser fabricado. O site lembra, porém, que o acessório não pode ser enviado para países que proíbam o uso desse tipo de arma pela população civil (caso do Brasil).

Yellow Jacket Promo from Loupe Theory Studios on Vimeo.