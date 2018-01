Caso da Oracle contra o Google será decidido pelo júri - Link - Estadão

Empresa diz que o Google infrigiu direitos autorais ao usar tecnologias Java no desenvolvimento do Android

SÃO FRANCISCO - A Oracle e o Google encerraram seus respectivos argumentos no caso que se refere a direitos autorais na batalha legal em andamento sobre o software móvel Android do Google, deixando para o júri decidir sobre o resultado no julgamento sobre a alegação de infração de direitos autorais e patente do Java da Oracle.

O advogado da Oracle, Michael Jacobs, fechou o caso de direito autoral de seu cliente provando que a defesa do Google deu uma série de desculpas insuficientes por ter pirateado o Java na construção do Android, que se tornou o software para smartphones para popular no mundo.

O advogado do Google, Robert Van Nest, argumentou que a busca pela internet interpretou meramente uma pequena porção do Java aberta ao uso público para construir um software bem sucedido que a Oracle e a Sun não conseguiram fazer por sua própria conta.

O júri tem até 2 horas de terça-feira (hora de brasília) para deliberar sobre o assunto e pode voltar na manhã de terça-feira para novas deliberações se for necessário. As informações são da Dow Jones.

/ AGÊNCIA ESTADO