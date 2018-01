Cassinos nos EUA proibirão Google Glass - Link - Estadão

Autoridades dizem que os aparelhos podem ser usados para trapacear em jogos de carteado

Atlantic City, Nova Jersey FOTO: Reprodução

ATLANTIC CITY – Cassinos americanos estão proibindo jogadores de usar Google Glass, os pequeno aparelho com armação de óculos capaz de tirar fotos, filmar em vídeo e navegar na internet. Autoridades dizem que os aparelhos podem ser usados para trapacear em jogos de carteado.

A agência reguladora de jogos de azar de Nova Jersey publicou uma diretriz esta semana determinando que os doze cassinos de Atlantic City barrem frequentadores de usar o aparelho. Vetos similares já estão em vigor em cassinos em Las Vegas e Ohio, entre outros lugares

“Se esses óculos forem usados durante um jogo de pôquer, eles poderiam ser usados para transmitir a mão de um jogador a um aliado ou ainda serem utilizados de maneira conspiratória”, escreveu aos cassinos o diretor da agência, David Rebuck.

“Mesmo que os óculos não tivessem sendo usados para trapaça, sua presença na mesa de jogo causaria a impressão de que algo irregular estaria acontecendo, minando a confiança na integridade do jogo”, continuou Rebuck.

Numa declaração publicada nesta quarta, 5, o Google disse que “estamos pensando com muito cuidado sobre como desenhamos o Glass porque tecnologia nova sempre levanta novas questões”. Ele disse que o programa-piloto “Glass Explorer” “irá assegurar que nossos usuários se tornem participantes ativos na maneira como o futuro dessa tecnologia será moldado”.

Os cassinos de Nova Jersey devem solicitar que qualquer pessoa usando os óculos os remova e podem expulsar qualquer cliente que se recusar a fazê-lo.

Em Las Vegas, Caesars Entertainment e MGM Resorts já orientaram suas equipes de segurança a solicitar que clientes removam o aparelho antes de começar a jogar.