Catálogo de brasileiros - Link - Estadão

Empresa tem 175 milhões de perfis

LOGIN Jeff Standridge, diretor de operações da Acxiom na América Latina

A Acxiom tem informações de quantos brasileiros?

A Acxiom Brasil tem mais de 175 milhões de registros de indivíduos.

De onde vêm esses dados?

Registros públicos, pesquisas e dados de fornecedores que passam por um processo rigoroso para garantir que sejam coletados de acordo com os nossos padrões e as melhores práticas da indústria.

As informações têm identificação ou são perfis genéricos?

No Brasil, mantemos informações pessoais identificáveis. No entanto, nós somos um líder de indústria de longa data no uso responsável da informação ao consumidor, incluindo o desenvolvimento de códigos de conduta para o uso e a troca de responsável de informações.

Há registro de informações como religião ou saúde?

A Acxiom Brasil não mantém qualquer informação religiosa ou de saúde ou quaisquer outras que podem ser consideradas sensíveis.

O Brasil não tem leis para uso dos dados pessoais. Quais regras a empresa segue aqui?

As nossas políticas de privacidade são executadas mundialmente, embora alguns ajustes sejam feitos frequentemente para cumprimento da legislação das geografias locais.

O que a Acxiom acha dos projetos de lei discutidos no País?

Muitas das disposições nestas propostas no Brasil, incluindo o opt-out (opção para a pessoa se descadastrar), baseiam-se em princípios de privacidade reconhecidos internacionalmente, que Acxiom endossa. Desenvolvemos políticas específicas às leis e melhores práticas em cada país onde operamos. Uma vez que estas normas estejam em vigor no Brasil, a Acxiom as cumprirá totalmente.

É possível eu saber quais dados a Acxiom tem sobre mim?

Não há sistemas para permitir que um indivíduo obtenha suas informações específicas. No entanto, podemos explicar os tipos de dados que temos sobre você e permitimos que qualquer indivíduo faça o opt-out dos dados compartilhados ou vendidos para empresas.

BRASIL DISCUTE LEIS DE PRIVACIDADE

Ao contrário dos EUA e da Europa, que regulam a maneira como as empresas cuidam dos dados pessoais dos usuários, o Brasil não define nenhum parâmetro para a atuação das empresas. O Ministério da Justiça elaborou em 2010 um anteprojeto para proteção dos dados pessoais. O texto, discutido em consulta pública, traça diretrizes básicas. Diz, por exemplo, que o usuário deve saber exatamente quais são as informações armazenadas; os dados deverão ser usados apenas para a finalidade que foram coletados – qualquer outro uso deve ser autorizado expressamente – e que as empresas deverão pagar multas pesadas caso as informações caiam em mãos erradas. O anteprojeto ainda não foi à votação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o Marco Civil da Internet, projeto de regulação da rede que está em discussão na Câmara, também quer estabelecer regras básicas para a privacidade. Se aprovado (a votação está prevista para 19 de setembro), o usuário terá o direito de saber quais dados são armazenados, como são usados e repassados a terceiros. Também poderá pedir para que sejam excluídos. / T.M.D.

—-

Leia mais:

• Sorria você está sendo rastreado

• Link no papel – 27/8/2012