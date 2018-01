CBS negocia para exibir programas no Hulu - Link - Estadão

A CBS, maior emissora dos EUA, está negociando levar alguns de seus mais populares programas para o Hulu, disse o executivo chefe da CBS, Les Moonves nesta segunda-feira, 2.

Moonves informou que as negociações envolvem o Hulu Plus, serviço pago lançado em junho, cuja assinatura mensal é de US$ 9.

A CBS, casa de séries como C.S.I. e Two and a Half Men, é a única grande emissora cujos programas não estão disponíveis no Hulu. O Hulu é um dos sites de TV que cresceu mais rapidamente desde seu lançamento, em 2007, e teve cerca de 34,5 milhões de espectadores em maio, de acordo com estatísticas da comScore.

Mooves disse que a CBS se manteve longe do Hulu no começo para garantir flexibilidade, mas a introdução de um modelo de assinaturas encorajou a emissora a explorar opções com o Hulu.

“Estamos negociando com o sistema de assinaturas do Hulu? Sim, estamos”, disse Moonves. “Nossa meta é sermos pagos pelo nosso conteúdo de mais maneiras possíveis sem incomodar a nave-mãe. A chave aqui é flexibilidade.”

Executivos da CBS argumentam há tempos que a questão principal sobre se associar ao Hulu era de controle e exclusividade. A CBS também queria ter mais controle sobre como os programas são distribuídos e descartou a ideia de mostrar os programas exclusivamente no Hulu, preferindo manter vários parceiros pela web.

Os donos do Hulu são a General Electric NBC, a Walt Disney ABC e a News Corp’s Fox Networks. A vasta maioria da programação do site esteve disponível de graça, geralmente pouco tempo depois de ter passado pela primeira vez na TV.

O Hulu Plus espera atrair consumidores a pagar uma taxa mensal pela conveniência de assistir a programas de TV quando elas quiserem. O site informou em junho que está disponibilizando o serviço em iPads e iPhones, Playstations 3 e aparelhos de TV da Samsung.

/JENNIFER SABA, YINKA ADEGOKE E ANDRE GRENON (DA REUTERS)