CeBIT destaca tecnologia brasileira - Link - Estadão

País é parceiro na CeBIT 2012, a maior feita do setor digital que começa hoje na Alemanha; abertura teve participação de Dilma

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

Publicado no caderno 'Economia & Negócios' desta terça-feira.

HANNOVER - O mercado de tecnologia brasileiro ganha destaque a partir de hoje em Hannover, na Alemanha, onde será aberta ao público a CeBIT 2012, maior feira do setor digital. Este ano, o Brasil é o país parceiro do evento e levará a maior delegação de sua história ao centro de exibições da cidade alemã.

A presidente brasileira participou da cerimônia de abertura da CeBIT na segunda-feira.. FOTO: Fabrizio Bensch/REUTERS

Ontem, a presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia oficial de abertura, ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel. Hoje, as duas percorrerão juntas os pavilhões da feira e abrirão o estande do Brasil, além de visitar os espaços de empresas brasileiras presentes na feira como Petrobrás, Embraer e Embrapa.

A delegação de 130 empresas e instituições privadas e governamentais do País ocuparão seis pavilhões distribuídos pelas quatro plataformas temáticas do evento: CeBIT Pro; CeBIT Gov; CeBIT Life; e CeBIT Lab.

Enquanto a CeBIT Pro concentra suas atividades em tecnologias voltadas para o mercado de negócios, a CeBIT Gov procura soluções para o setor público, com ênfase na indústria de saúde e discussões referentes à soluções urbanas.

Na CeBIT Life, o debate sobre o estilo de vida digital é aberto, mostrando como a tecnologia está moldando a maneira com que a população mundial trabalha e vive atualmente. Já a CeBIT Lab tem como foco a pesquisa de novas tecnologias para o setor de TI. Entre os tópicos desta plataforma estão o futuro da internet, tecnologias de nuvem aberta, gráficos e hologramas.

De hoje a sábado, 340 mil visitantes são esperados na feira, que conta com cerca de 4.200 expositores.

Em Hannover, as empresas brasileiras se apresentarão sob a marca Brasil IT+, que identifica a indústria brasileira de tecnologia no exterior, e levarão para a mostra um portfólio heterogêneo, que vai desde computação em nuvem até soluções para a segurança da informação.

Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) colocam o Brasil como o sexto mercado de Tecnologia da Informação (TI) do mundo, enquanto o instituto europeu de pesquisa de mercado Eito estima um crescimento de 6% no setor brasileiro, que alcançaria um faturamento de A 92 bilhões até o fim deste ano.

As estimativas da Brasscom também são bastante positivas. De acordo com o presidente da entidade, Antonio Gil, o setor de TI teve, no ano passado, um faturamento de US$ 95 bilhões — número que pode subir a US$ 220 bilhões em 2022.

Parceria. Uma das oportunidades de estreitamento de laços entre empresários brasileiros e alemães será o seminário realizado hoje que reunirá representantes de ambos os governos, além de executivos das principais entidades ligadas ao setor de TI do Brasil. “Será uma oportunidade valiosa de apresentar a excelência da tecnologia brasileira para o mundo”, disse Gil, que também participará do evento. “Além disso, a ocasião servirá para fortalecer as relações com a Alemanha, que é um importante parceiro internacional do setor e centro de excelência tecnológica.”

Para Brena Bäumle, diretora da Hannover Fairs do Brasil — empresa que representa a Deutsche Messe, promotora da CeBIT, no País — , a presença brasileira na feira é uma oportunidade de ampliar as relações diplomáticas não só com a Alemanha, mas também com os mais de cem países e delegações representados no evento.

“Essa aproximação é feita com foco em oportunidades futuras de negócios”, afirmou Brena. “Os milhares de visitantes terão acesso a informações sobre o Brasil por meio de seminários e poderão fazer contato direto com empresas brasileiras aqui.” Ela explicou que, além de ser uma plataforma para negócios, a CeBIT ajuda o empreendedor a pensar no futuro.

