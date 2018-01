CeBIT em busca de recuperação - Link - Estadão

Promotora de eventos pousa ao lado do ‘RoboThespian’. FOTO: PETER STEFFEN/EFE

Representante da Asus mostra o tablet Slide 10.1. FOTO: Peter Steffen/EFE

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyio Erdogan, inauguraram nesta segunda-feira, 28, a feira de informática e tecnologia CeBIT, que nesta edição mostra mais otimismo do que nos últimos dois anos em consequência da crise econômica e financeira que se instalou na Europa.

Na cidade alemã de Hannover (norte), onde ocorre a feira, Merkel disse que “existe uma evolução incrivelmente dinâmica” e que a Turquia é “um país parceiro por excelência”.

Da sua parte, Erdogan deu ênfase ao interesse da Turquia em conseguir novos investidores.

As atividades ligadas à tecnologia de informação têm crescido na economia e nas exportações da Turquia.

O setor tem uma importante tarefa de aproximar o país da União Europeia, segundo Erdogan.

A CeBIT se recupera lentamente da redução brusca no número de expositores em consequência da crise econômica e do aumento da concorrência com outras feiras de tecnologia no continente, como a IFA, em Berlim, e o Mobile World Congress, em Barcelona (Espanha), além da feira Consumer Electronics Show (CES), que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A CeBIT, a maior feira internacional de novas tecnologia da informação e comunicação, tem a Turquia como país convidado neste ano.

Merkel lembrou que a crescente importância da indústria da internet foi vista nas últimas semanas nos protestos em países árabes do norte da África e do Oriente Médio organizados por meio de redes sociais.

Na feira 4.200 expositores — 50 a mais do que no ano passado — , como Microsoft, Epson, Oracle e Asus, vão apresentar até o dia 5 de março as últimas novidades em computadores, portáteis, celulares, games, software e hardware.

A feira está dividida em quatro áreas: PRO, dedicada a empresas; Gov, destinadas às administrações públicas; Lab, sobre pesquisas; e Life, em que os visitantes podem experimentar games e celulares.

Visitante experimenta tela sensível ao toque. FOTO: Caroline Seidel/EFE

A chanceler alemã, Angela Merkel (à dir.), ao lado do primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan (à esq.). FOTO: Tobias Schwarz/REUTERS

O aumento da concorrência com outros eventos fez com que a CeBIT se tornasse uma feira para empresas e para o público especializados, mas esta edição deve receber também mais consumidores.

A maior parte das soluções tecnológicas são voltadas para empresas. Neste ano, serviços voltados para chamada “computação em nuvem” e a comunicação entre máquinas são os assuntos destinados aos profissionais.

Serviços online, como e-mail, mensagem instantânea, fotos online, já são usadas normalmente pelos consumidores em seus smartphones e tablets, mas as empresas têm se preocupado com questões de segurança ao armazenar dados online.

Junto com a inauguração da CeBIT, a operadora Deutsche Telekom anunciou que pretende instalar redes de fibra óptica em dez cidades na Alemanha para possibilitar uma velocidade de conexão de 1 gigabit por segundo. A intenção é levar a conexão para 160 mil residências.

A britânica Vodafone quer instalar redes de fibra óptica em cidades do norte da Alemanha, como Berlim, Hamburgo e Bremem.

