Celebridade instantânea - Link - Estadão

Não é a primeira vez que Paulo de Campos, o Lord Eternal, protagoniza um episódio que se viraliza na web. Celebridade virtual da seção Vale Tudo do Fórum UOL Jogos, o mais produtivo caldeirão de memes do Brasil, Paulo ficou famoso depois que sonhou com um Pokémon e contou a história no fórum. Meses depois, ele está de volta aos holofotes online em uma votação de ‘Colírio do site da Revista Capricho’. Lord está em primeiro lugar.

Lord! Te mandei um e-mail sobre uma entrevista. Você acha que rola?

Claro! Tô tirando o dia para curtir isso tudo e tá muito joia!

Preciso confirmar algumas coisas que li sobre você, então talvez você escute algumas perguntas repetidas.

Tudo bem. Tô acostumado.

Primeiro, fala um pouco sobre você: seu nome, sua idade e o que você faz.

Me chamo Paulo de Campos, tenho 30 anos, e sou modelador 3D e escritor. Tenho um site onde pode ver e ler os meus trabalhos e livros: www.lordeternal.com.br

Você escreve sobre o quê nos seus livros?

Sobre ficção, histórias com robôs que construíram uma cidade chamada Mechapolis e depois disso eles continuaram buscando respostas sobre suas existências.

E o que faz um modelador 3D? Quais as aplicações práticas do seu trabalho?

Modelador 3D é quando você recria usando softwares 3D a realidade que cerca você, ou então cria mundos paralelos. E com a globalização existe todo o tipo de necessidade para o 3D, desde um simples logo até um prédio inteiro.

Você é freelancer então, trabalha de casa?

Isso mesmo, sou freelancer, registrado na Autodesk.com dos Estados Unidos e trabalho em casa.

E é daí que vem o tempo livre pra entrar no VT (Vale Tudo, o fórum Off Topic do UOL Jogos)? Desde quando você posta lá?

Nossa, desde 2001. Eu posto no forum todo, porque jogo com todos [que participam] ali. E daí, quando sobra tempo, eu fico no MSN, conversando com a gurizada. Eles vêm de todos os fóruns falar comigo, sobre tudo, Pokemón, animes, vídeos. É bem legal, um modo de remover o estresse da cabeça.

E seus passatempos, além do UOL Jogos?

Montar Lego Mindstorm, ler sobre robótica, mecânica… No meu [canal do Youtube] www.youtube.com/lordeternalk tem os videos que eu faço para passar o tempo, daí tem os robôs de Lego que fico montando. Gosto muito de assistir a TV, filmes, seriados, novelas, shows.

Quais seus seriados preferidos?

Gosto dos seriados dos anos 80 que agora voltaram, mas também assisti muito Friends, também assisto House, Simpsons. E desenho japonês, animes em geral.

Agora me diz, essa história do Colírio da Capricho, como você foi parar lá?

Eu entrei por causa de uma brincadeira do pessoal do VT, que criou um pefil, botou que eu nasci em 1993, uma inverdade, e uma foto minha que tirei ano passado. Daí ontem passaram o link para mim e eu achei que fosse brincadeira. De repente meu MSN, Twitter, Orkut, todos piraram ao mesmo tempo. Vi que a brincadeira ganhava outro palco, hehe.

Que proporção isso tomou?

Se for fazer as contas, meu Twitter passou de 200 para mais de 1.000 [seguidores]. Isso foi somente um exemplo simples da proporção que virou. Nem eu sei até onde isso chegou. Depois com calma passo no Google e vou lendo sobre o acontecimento, hehe.

Mas, e aí, está empolgado com o primeiro lugar?

Eu tô muito, mesmo sabendo que não tem como vencer. Mas eu fiquei muito feliz com o pessoal votando em mim.

É porque você tem 30 anos e a idade limite é 18, né?

Um detalhe simples, né, e até irônico, já que no mundo real não aparento nem ter 18 anos. Hahhahuhua. Acho que por isso colocaram a foto, ninguém percebeu mesmo.

E você queria que seu perfil continuasse lá?

Sou um cara tímido na verdade. Não conseguiria participar disso.

E você também esteve envolvido no meme do Entei. Como é ser responsável por um dos grandes memes brasileiros?

É algo que nunca imaginei que fosse acontecer, contei a história de forma simples em um tópico de Pokémon, outro usuário pegou o texto e criou um tópico baseado nisso e formou o meme. Na hora nem imaginei que fosse ser algo grande. Mas depois comecei a me achar no Google e tal, fui vendo onde estava indo aquela história.

Você sabia que tem um MSN do Entei, que dá conselhos a quem se encontra em situações de desespero, e um Twitter do Entei, também?

O Twitter eu conhecia. Agora, o MSN é novidade para mim. Depois vou adicionar aqui e pedir uns conselhos. Sinal que serviu pra algo o meme.

Sim, sem dúvida! Mas isso tudo expõe sua imagem, né. Não te incomoda?

Não, eu gosto até. Achei muito divertido tudo isso, minha foto saindo no Google, em um monte de blog, sempre tem alguma entrevista nos blogs dos amigos.

Já foi reconhecido na rua?

Sim, hehehee. Foi engraçado, o pessoal juntou e [disse] “Olha lá, é o Lord!”. Teve um evento de anime lá em Florianópolis e eu participei, foi legal, eu fui vestido de Naruto. Nossa, muito show, tirei foto, contei o sonho com o Entei.

Você mora onde?

Em Salvador, Bahia.

Sempre morou aí?

Cheguei aqui tem um mês. Eu nasci em Manaus (AM) e fui andando pelo Brasil até chegar em Salvador, hehe.

Puxa, é uma vida agitada. Jogo rápido agora. Um pokémon e por quê?

Entei, porque para mim é presidente sim.

Uma mulher e por quê?

Bayonetta, por ser determinada.

Verdade que você recebeu várias cantadas ontem depois de aparecer no concurso de Colírio da Capricho?

Sim, sim. Todas no MSN. Foi engraçado, até.

Destaca alguma?

Teve uma [menina] que queria ser minha modelo viva, minha mecânica, co-autora dos meus livros. Achei bem inteligentes as cantadas.