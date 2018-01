Celebridades da web aderem ao Snapchat - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Diversas celebridades da web já aderiram ao Snapchat, é claro. É mais uma maneira de se aproximar do público, mostrando aspectos singulares e rotineiros da vida de cada um. Conversamos com alguns deles para pegar dicas de como usar melhor e de maneira mais criativa essa rede social em ascensão.

Danielle Noce, blogueira e youtuber

Dona de um popular canal no YouTube, Danielle está em toda parte na internet: tem Twitter, Pintrest, Instagram, Facebook. O Snapchat, porém, é a rede mais usada e a preferida da youtuber. “Eu uso todo dia. É a melhor rede social do momento. Depois vem o Instagram, mas o Snapchat é ainda melhor. É muito divertido de usar”, disse ao Estado.

Hoje ela usa o Snapchat não só para divulgar seus vídeos, que alcançam mais de 20 mil pessoas no app, em média, mas também para conversar com seus seguidores. “Uso para entrar em contato com os fãs. Divulgo um ou outro vídeo, mas a maioria é para criar esse vínculo diferente com as pessoas.” E, segundo ela, nada deve ser alterado na rede. “Eu acho o Snapchat muito bom do jeito que é. Não precisa mudar nada.”

MariMoon, ex-VJ da MTV, repórter e blogueira

A ex-apresentadora da MTV resolveu ingressar na rede social há um mês e já faz sucesso entre os fãs. No começo, ela não compreendeu totalmente as funcionalidades do Snapchat. “Eu gosto de me divertir trabalhando e acho bem legal o descompromisso dos updates do Snapchat. A princípio eu não entendia a utilidade, mas saquei que é pra ser o tipo de compartilhamento rápido de um conteúdo que não teria espaço em redes como Instagram ou Facebook”, disse em entrevista. Atualmente, MariMoon chega a enviar 15 snaps por dia para seus amigos na rede.

Apesar de estar na rede há pouco tempo, MariMoon já é fã do estilo de interação da rede. “Eu descobri que é uma maneira legal de trocar recados exclusivos com os fãs”, conta. MariMoon se animou tanto com o Snapchat que resolveu postar um vídeo em seu canal dando dicas de utilização e de contas divertidas, além de contar mais detalhadamente o motivo de ter entrado na rede.

Victor Oliveira, dono do site Gente, fiz um blog!

Victor conheceu a rede social em 2012. Neste momento, porém, o Snapchat ainda possuía poucos usuários e pouquíssima interação. Entretanto, com a evolução da rede, o blogueiro voltou a se animar. “Hoje em dia já faz parte dos meus aplicativos básicos, eu utilizo todo momento”, conta Victor. E o motivo é a descontração que a rede propicia. “As pessoas passam a te ver da forma que você é. Diferente de um texto ou uma foto no Instagram que é algo mais engessado. Gosto de publicar lá o que normalmente não público no meu Instagram.

E ao contrário de muitos utilizadores, o blogueiro vê o aplicativo como uma maneira de aumentar sua audiência. “Toda vez que posto algo novo no meu blog, aviso no Snapchat. A quantidade de cliques que são gerados após esse anúncio é muito alta.” E Victor termina com uma dica para os utilizadores da rede: “seja você mesmo”.

Thereza Chammas, autora do blog Fashionismo

Thereza começou a usar o Snapchat há três meses. Voltado quase exclusivamente para os fãs, já que as amigas ainda não sabem do que se trata o app, a blogueira descobriu diversos benefícios da rede social. “O Snapchat me aproximou mais ainda das leitoras. A geração Instagram trouxe um glamour surreal e desnecessário a esse meio de blogs, enquanto o Snapchat vem humanizando e reaproximando a blogueira da leitora”, conta. “Ele é um reflexo do meu dia a dia como blogueira, desde a rotina de posts e pautas, até eventos que participo.”

E a blogueira indica que para um uso correto da rede, a pessoa deve postar os momentos cotidianos, sem inventar ou fingir ser o que não é. “O snap tem que ser agora e acima de tudo as pessoas querem ver a nossa visão desconstruída, sem filtro. Depois de anos com o Instagram e a busca pela foto perfeita, o Snapchat vem pra gente relaxar e mostrar uma vida mais humana”, finaliza.

Julia Faria, blogueira, jornalista e atriz

“Eu uso o dia todo. Sou bem viciada. Comecei a usar tem uns dois meses mais ou menos. E foi amor logo que baixei o app”, conta Julia logo no começo da entrevista. Ela entrou na rede após ver que todas as amigas já estavam usando e devido à insistência dos fãs. Para ela, porém, o Snapchat não serve apenas para divulgar seu trabalho. ”Para isso, o Instagram é melhor”, comenta.

E assim como Thereza Chammas, ela acha o Snapchat humaniza as pessoas. “O barato do snap é humanizar, aproximar. No Instagram a gente tá sempre preocupado com a qualidade da foto, cabelo impecável. No snap não! Quase não tem filtro. Postamos muito mais quantidade do que qualidade. Aí acaba dando entrada à vida real. As pessoas podem ouvir sua voz, gírias, trejeitos, piadas.”