Celebridades virtuais no BBB geram briga de egos - Link - Estadão

Para designar mensagens relacionadas ao tema, os usuários criaram a tag #TwittessNoBBB. Muita gente se disse indignada; outros parabenizaram a moça. Existe até um perfil, @TwittessnoBBB, que aparentemente seria o endereço pelo qual ela twittaria da casa (os BBBs vão twittar de dentro da casa nesta edição, com um post matinal por dia, no confessionário), mas pode muito bem se tratar de um fake. A assessoria do Big Brother Brasil ainda não confirmou a veracidade do @TwittessnoBBB.

O auê envolvendo a Twittess não é recente. Seus críticos geralmente dizem que ela “não tem relevância”, e que por isso não merece o prestígio que os seguidores e as agências de publicidade lhe atribuem. Por outro lado, os defensores argumentam que o mérito do que ela conquistou é todo dela, inclusive no uso criativo do Twitter para criar uma persona na web e viver disso. O editor do Judão, Thiago Borbolla, chegou a lamentar, no Twitter, que alguns blogueiros estivessem reclamando da escolha. “Tem muita gente na internet que até ontem eu respeitava e hoje fica fazendo briguinha de ego”, diz. Para ele, a emissora pode ter problemas ao lidar tão abertamente com o Twitter. “A Globo vai entender EXATAMENTE o poder que o Twitter tem”, concluiu.

O publicitário Wagner Martins, o @mrmanson, sócio de uma agência de marketing de guerrilha, acredita que a Rede Globo acertou em convidar as celebridades de nicho. “Quem tá no Twitter agora tem algum interesse em acompanhar o que vai acontecer no BBB e tudo que rolar tem potencial para dominar os assuntos do dia. É como se tivessem colocado um jogador do Flamengo entre os selecionados: automaticamente atraem atenção da torcida”, explica. Ele diz que já está inclinado a torcer pela Twittess, mas que quando leu a notícia, desconfiou que fosse mais um boato do Kibeloco.

