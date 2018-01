Celular com Linux é recorde de arrecadação - Link - Estadão

Projeto de smartphone com sistema baseado na plataforma aberta é a campanha de crowdfunding que mais levantou fundos

SÃO PAULO – A Canonical ainda está longe de alcançar a meta de arrecadar US$32 milhões na campanha de crowdfunding para lançamento do Ubuntu Edge, smartphone com sistema operacional baseado no Linux. Mas o valor arrecadado até agora no site Indiegogo, US$ 10,4 milhões, tornou a campanha a mais bem-sucedida do mundo em valor de arrecadação, ultrapassando o relógio Peeble, que arrecadou US$ 10,2 milhões.

Os países que mais contribuíram com a campanha até agora foram os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

A campanha, lançada no site de financiamento coletivo Indiegogo no fim de julho, estabeleceu o prazo de 30 dias para o valor de US$ 32 milhões ser arrecadado. Faltam seis dias para o fim do prazo e ainda faltam mais de US$ 20 milhões para a meta ser alcançada.

Inicialmente, quem apoiasse o projeto com US$ 800 receberia o smartphone como recompensa. Diante da dificuldade de arrecadar o dinheiro, a Canonical reduziu o valor da recompensa para US$ 695.

O Ubuntu Edge terá uma CPU quad-core com 4GB de RAM, 128 GB de armazenamento, tela de cristal de safira de 4,5 polegadas, câmera de 8 megapixels na parte de trás e 2 MP na frente e entrada HDMI. O produto vai executar o sistema Ubuntu e Android.