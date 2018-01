Celular da LG 'se cura' de arranhões e riscos - Link - Estadão

A parte traseira do G Flex resistiu a uma série de testes e se recuperou de boa parte dos danos sofridos

SÃO PAULO – A LG lançou no mês passado o seu celular curvo G Flex, mas o que chamou mais atenção sobre o aparelho foi menos o fato de não ser plano e mais o material que compõe a parte traseira do dispositivo.

Na época do lançamento, a imprensa sul-coreana chegou a comparar o material ao Wolverine (veja o comercial), personagem da série X-Men dotado da capacidade de se regenerar. Isso porque ela se recupera de riscos por conta própria. Difícil de acreditar, melhor seria pegar na mão e testar a resistência dele, logo, certo? Pois O G Flex caiu nas mãos de Marques Brownlee, personalidade do Youtube que ganhou fãs por testar novos dispositivos.

Com chaves, uma faca e o próprio punho, Brownlee arranhou e riscou a parte traseira, que após alguns minutos se recuperou embora não com tanta perfeição quanto se esperava, mas ainda assim mostrando resultados surpreendentes. Usando seu peso, ele amassou o celular no sentido contrário ao da curva para avliar sua resistência, e não é que o formato nada tradicional passou no teste? Ponto para a sua flexibilidade.

Confira o vídeo do teste:

O G Flex tem tela OLED de 6 polegadas, pesa 177g, tem processador de 2,26 Ghz (quad-core Snapdragon 800), 2 GB de RAM, a câmera tem 13 megapixels e a bateria é forte, com 3.500 mAh. O aparelho foi colocado à venda na Coreia no dia 12 pelo o equivalente a US$ 946. Os preços nos mercados americano e europeu ainda foram divulgados.