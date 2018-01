Celular do Google deve ser lançado no começo de 2010 - Link - Estadão

Celular do Google deve ser lançado no começo de 2010

E em mais uma das ações do Google em busca do domínio do setor de comunicação móvel, a empresa californiana deve mesmo lançar um telefone celular próprio no começo do ano que vem. O Techcrunch informou que a expectativa inicial era de que o aparelho chegasse às lojas ainda no fim deste ano, mas a data de lançamento já foi adiada para janeiro de 2010.

18/11/2009 | 15h23