Celular é campeão de reclamação no Procon - Link - Estadão

Telefonia móvel respondeu por mais de 78 mil atendimentos nos Procons, diz Ministério da Justiça

SÃO PAULO – A telefonia móvel respondeu por mais de 78 mil atendimentos nos Procons de todo o país no primeiro semestre deste ano, sendo a campeã em atendimentos nessas instituições, segundo informou o Ministério da Justiça nesta quinta-feira, 19.

No período foram registradas 861.218 demandas de consumo no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), sendo que logo após a telefonia móvel, aparecem cartões de crédito, com mais de 74 mil atendimentos.

Os números consideram todos os tipos de atendimentos realizados pelos Procons, que vão desde o atendimento preliminar e a simples consulta até os processos administrativos que são instaurados, denominados como “reclamação” pelo Sindec.

De acordo com nota enviada à imprensa, considerando apenas as demandas da telefonia móvel, a Claro respondeu por 37,56 por cento do total, seguida pela Vivo, com 15,19 por cento, pela TIM, com 14,55 por cento, e pela Oi, com 14,44 por cento.

Na véspera, a Anatel anunciou sanções e exigências contra as operadoras Claro, TIM e Oi, em meio a crescentes reclamações sobre a qualidade do serviço das empresas.

A autarquia determinou na ocasião a supensão das vendas da TIM em 18 Estados mais o Distrito Federal, da Oi em cinco Estados, e da Claro em outros três Estados.

A Vivo não teve as vendas suspensas mas, assim como as demais, deverá apresentar um plano de qualidade em 30 dias.

