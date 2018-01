Celular Nokia com Windows fica para 2012 - Link - Estadão

O presidente do conselho da Nokia, Jorma Olilla, afirmou que celulares da companhia equipados com o sistema operacional da Microsoft chegarão ao mercado a partir de 2012. O executivo indicou ainda que a Nokia tem outros parceiros potenciais além da Microsoft e do Google.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Nokia anunciou na última sexta-feira uma parceria com a Microsoft para adotar o sistema operacional Windows Phone em seus aparelhos, substituindo a plataforma Symbian da empresa, e tornando a companhia finlandesa uma fabricante pura de aparelhos.

“Estes produtos baseados no Windows estarão nos mercados a partir de 2012″, disse Olilla em entrevista à emissora finlandesa YLE.

O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, disse na terça-feira que a empresa estava sentindo pressão e que tinha como meta produzir um celular com o sistema da Microsoft até o final deste ano.

Olilla afirmou que a Microsoft não é a única opção para a Nokia e disse que muitas companhias mostraram interesse em cooperação com a fabricante finlandesa.

“Há Microsoft, Google (…) E, além disso, temos outros interessados.”

O executivo comentou que não tem sido pressionado por qualquer acionista sobre quem deveria ser o presidente-executivo da Nokia. Elop assumiu o comando da companhia em setembro, vindo da Microsoft. O executivo canadense é o primeiro não finlandês a dirigir a fabricante de celulares.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Nokia terá celular com Windows até o fim do ano