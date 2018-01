Celular; o novo cigarro - Link - Estadão

OMS publica estudo que diz que telefone móvel causa câncer, especialistas discordam

Organização indica fones e viva-voz para aumentar distância do aparelho. FOTO: SPENCER PLATT/AFP

O uso de celulares pode aumentar o risco de ocorrência de certos tipos de câncer no cérebro em humanos. O aviso é de especialistas em câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS), que também sugeriram aos consumidores que pensem em maneiras de reduzir sua exposição aos aparelhos.

A afirmação foi feita durante um encontro da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer da OMS, que reúne 31 cientistas de 14 países.

A Agência afirmou que as análises de todas as evidências científicas disponíveis sugerem que o uso de celulares deve ser classificado como “possivelmente cancerígeno”. A classificação pode fazer que a OMS revise suas orientações sobre celulares, embora o próprio órgão afirme que é preciso fazer mais pesquisas para dar uma resposta mais definitiva sobre a relação entre o uso do aparelho e a ocorrência da doença. Por enquanto, a OMS recomenda usar fones e viva-voz para aumentar a distância do corpo com o aparelho e limitar o tempo de duração das chamadas.

As operadoras de telefonia minimizam o risco. O Sindicato Nacional de Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil) ironizou a nota da OMS e disse que o celular está na mesma lista do café, vegetais em conserva e talco para higiene corporal. Segundo a nota, as operadoras “seguem rigorosamente os níveis de emissão de campos eletromagnéticos de radiofrequência apontados como seguros pela Comissão Internacional de Proteção Contra a Radiação Não-Ionizante (ICNIRP)”. De acordo com as empresas de telefonia celular, a classificação “potencialmente cancerígeno” é utilizada “quando existe uma evidência limitada de potencial”. As empresas dizem que é preciso considerar os níveis diários de exposição para ter certeza sobre os riscos.

O estudo da OMS, porém, já está servindo para que Suprema Corte dos EUA reveja processos contra fabricantes de celulares sobre riscos à saúde. A Suprema Corte havia rejeitado um processo contra 19 acusados, como Nokia, AT&T e Samsung, que estavam sendo investigado por esconder o perigo dos aparelhos. Agora, a Suprema Corte poderá voltar atrás e pedir para ouvir a apelação de quem moveu a ação contrária.

