Celular Ubuntu não atinge meta de fundos - Link - Estadão

Mesmo batendo recorde de arrecadação, campanha para celular com sistema baseado no Linux terá que devolver dinheiro

SÃO PAULO – Previsivelmente, a Canonical não conseguiu bater a meta de crowdfunding para o smartphone Ubuntu Edge, com sistema operacional baseado no Linux. Embora o valor arrecadado no site Indiegogo, de US$ 12,4 milhões, seja um recorde mundial para esse tipo de campanha, ele representa apenas 40% da quantia pretendida de US$ 32 milhões.

De acordo com as regras da campanha, os fundos serão devolvidos aos apoiadores. Entre eles, está a Bloomberg, que pagou US$ 80 mil por uma parceria empresarial e três companhias menores, que contribuíram com US$ 7 mil cada.

Inicialmente, quem apoiasse o projeto com US$ 800 receberia o smartphone como recompensa. Diante da dificuldade de arrecadar o dinheiro, a Canonical reduziu o valor da recompensa para US$ 695.

Mark Shuttleworth, fundador da Canonical, tentou manter o otimismo em um comunicado: “Milhares de vocês claramente querem um telefone Ubuntu e acreditamos em nossa visão de convergência. Fiquem tranquilos que vocês não precisarão esperar por muito mais tempo”.

Ele acrescentou que a publicidade e o apoio gerados ajudou a movimentar disucssões com “importantes fabricantes” e que “temos muitos das maiores operadoras mundiais de celular participando do conselho de operadoras do Ubuntu”. Entre elas, estão China Unicom, Verizon Wireless e T-Mobile US.

O Ubuntu Edge terá uma CPU quad-core com 4GB de RAM, 128 GB de armazenamento, tela de cristal de safira de 4,5 polegadas, câmera de 8 megapixels na parte de trás e 2 MP na frente e entrada HDMI. O produto vai executar o sistema Ubuntu e Android.