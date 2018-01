Celulares com Android; por enquanto só pela Tim - Link - Estadão

Celulares com Android; por enquanto só pela Tim

Há uma dificuldade para quem se animou em comprar um dos celulares com o sistema do Google, o Android. Por enquanto, ele só vai ser vendido por uma operadora, a Tim. Clientes de outras operadoras terão de esperar mais ou pagar o preço cheio, em lojas do varejo.

20/09/2009 | 18h43

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo