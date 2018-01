Celulares crescem 1;29% em agosto - Link - Estadão

A base de usuários de celulares Brasil cresceu 1,29% em agosto sobre o mês anterior, para 189,4 milhões de assinantes, segundo números divulgados nesta segunda-feira, 20, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No mês passado foram contabilizadas 2,4 milhões de novas habilitações, elevando a penetração da telefonia móvel a 97,96% dos habitantes do país, contra 96,83% em julho.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Até agosto o número de habilitações no ano soma 15,5 milhões, a segunda maior para o período, atrás apenas do registrado em 2008, quando foram 17,4 milhões de habilitações nos oito meses. Os dados da Anatel são contabilizados desde 2000.

A Vivo, agora controlada somente pela Telefónica, encerrou agosto com 30,23% de fatia de mercado, contra 30,25% em julho, com total de 57,3 milhões de clientes.

A Claro, do conglomerado mexicano de telecomunicações América Móvil, segue na segunda posição, com 25,43% de participação de mercado em agosto, contra 25,42% em julho, ou 48,2 milhões de usuários.

A TIM Participações, da Telecom Italia, registrou no mês passado market share de 24,25%, ante 24,05% em julho, o maior avanço mensal entre as quatro maiores operadoras, para quase 46 milhões de usuários.

A Oi, na qual a Portugal Telecom comprou participação, foi a que mais perdeu terreno entre as quatro maiores do setor. A operadora terminou agosto com 19,74% de market share, contra 19,93% em julho, ou 37,4 milhões de usuários.

Dos 189 milhões de acessos no Brasil, 82,2% são pré-pagos e 17,8%, pós-pagos.

/ REUTERS