Celulares de São Paulo terão nove dígitos - Link - Estadão

Números com oito dígitos estão perto do limite; novos números entram em vigor em 29/7

Todos os números ganharão um 9

RIO DE JANEIRO – Os telefones móveis com código de área 11 (região metropolitana da cidade de São Paulo) terão nove dígitos a partir de 29 de julho deste ano, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A medida foi publicada na edição desta sexta, 27, do Diário Oficial da União, segundo nota da agência reguladora do setor.

“A medida tem como objetivo ampliar os recursos de numeração dessa área… O dígito 9 será acrescentado à esquerda dos atuais números da área 11, que compreende a capital do Estado de São Paulo e municípios da região metropolitana, dentre outros”, informou o comunicado.

Segundo a agência, as possibilidades com oito dígitos estão perto do limite em São Paulo. Um novo dígito está previsto para outras regiões do Brasil, mas a agência ainda não sabe quando isso acontecerá.

A agência informou ainda que as chamadas feitas com oito dígitos serão completadas por tempo determinado e, gradualmente, a nova regra será implementada. A discagem do dígito 9 independerá do local de origem da ligação.

/ Reuters