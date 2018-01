Celulares do interior de SP ganham nono dígito - Link - Estadão

A partir deste domingo, todas as linhas passarão a ter o algarismo ’9′ antes dos demais números

FOTO: Tiago Queiroz/AE

SÃO PAULO – A partir de domingo, 25, todas as linhas de telefones celulares do interior do Estado de São Paulo (DDDs 12 a 19) passarão a ter também o nono dígito. Com a mudança, toda a telefonia móvel de São Paulo passa a contar com o algarismo “9? antes dos demais números.

Na capital paulista e região metropolitana (DDD 11), o nono dígito já é usado desde julho do ano passado.

Com o acréscimo de mais um dígito na numeração, cada código de área (DDD) passa a contar com 90 milhões de possibilidades de combinações numéricas. De acordo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao contrário da região metropolitana de São Paulo, as demais regiões do País ainda não estão com a numeração saturada e não precisavam passar pela mudança. Mas o órgão regulador decidiu padronizar a telefonia celular no Estado, como parte de um cronograma mais amplo que implantará o nono dígito em todo o Brasil até o fim de 2016.

Entre os dias 25 de agosto e 9 de setembro, todas as chamadas realizadas ainda com oito dígitos continuarão a ser completadas. Mas a partir dessa data até o dia 2 de dezembro, algumas chamadas poderão não ser concluídas sem o nono dígito, e uma mensagem sobre a mudança será transmitida pelas operadoras.

De acordo com a Anatel, o custo para a mudança no interior de São Paulo está estimado em R$ 98 milhões e ficará a cargo das operadoras, que também são as responsáveis pela publicidade da medida.

Até o fim de 2015, a mudança ocorrerá em Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Por último, até o fim de 2016, o nono dígito chegará a Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.Os próximos Estados a contarem com o nono dígito na telefonia celular são o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, a partir do dia 27 de outubro deste ano. Até o fim de 2014, será a vez de Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Maranhão.

