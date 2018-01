Celulares 'Firefox' chegam à América Latina - Link - Estadão

Celular com sistema operacional da Mozilla está à venda na Colômbia e Venezuela, mas chega no Brasil só no último trimestre

SÃO PAULO – Depois da Espanha e Polônia, o primeiro smartphone do mundo com o sistema operacional aberto Firefox OS, que busca competir com o Android (Google) e o iOS (Apple), chega à América Latina. Os modelos OneTouch Fire e ZTE Open foram lançados nesta quinta-feira, 1, na Colômbia e Venezuela.

No Brasil, o sistema operacional está previsto para chegar no último trimestre do ano.

“O Firefox OS integra os primeiros smartphones fabricados inteiramente com tecnologias Web e vai estimular e inspirar uma nova onda de inovação na Internet”, afirma Jay Sullivan, Diretor de Operações da Mozilla, por meio de nota.

A Mozilla é uma fundação sem fins lucrativos defensora de projetos de código aberto. O sistema operacional da marca para dispositivos móveis foi anunciado oficialmente em fevereiro, durante o Mobile World Congress, em Barcelona.

O Firefox OS funciona apenas com aplicativos criados em plataformas abertas da web, como HTML5 e JavaScript. Por isso, a companhia espera que a plataforma receba o apoio e o interesse de muitos desenvolvedores que já dominam o conhecimento sobre essas linguagens. A Mozilla conta hoje com mais de 8 milhões de desenvolvedores associados.

A Telefónica prevê que em 2014 todos os países em que opera poderão comercializar o novo smartphone.

O dispositivo tem tela de 3,5 polegadas, câmera de 3,2 megapixels, memória RAM de 256 MB, capacidade de 512 MB, um processador de 1 ghz e leva cartão microSD de 4GB.

O telefone está integrado a redes sociais como o Facebook e, e segundo os diretores da Telefónica, deve incluir o aplicativo de mensagens WhatsApp.