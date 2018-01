Celulares passam de 250 milhões no Brasil - Link - Estadão

Apesar de ser o menor desempenho do mês, o País teve um aumento de quase 40 milhões em comparação a 2011

RIO DE JANEIRO – A base de linhas de telefonia celular do Brasil em maio cresceu 0,78% na comparação com abril, no menor desempenho para o período desde 2000, mostraram dados divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O Brasil viu surgir mais 1,97 milhão de linhas neste mês. FOTO: Daniel Reingardt/EFE

O setor registrou adição de 1,97 milhão de linhas em maio, desacelerando sobre o crescimento mensal de 0,86% registrado em abril. No mesmo período de 2011, a base havia crescido 1,16%, ou em 2,5 milhões de novas habilitações.

Com o desempenho de maio, a base de telefonia celular do país alcançou 254,95 milhões de linhas totais ativas ante 215,02 milhões no mesmo período de 2011, segundo a agência.

Entre as operadoras celulares, a Claro teve 24,59% de participação em maio ante 24,48% no mês anterior. A fatia da Oi passou de 18,57% para 18,59%, na mesma base de comparação.

No sentido oposto, a TIM encerrou maio com 26,88%, leve queda em relação à fatia de 26,89% em abril. A Vivo também registrou recuo na participação de mercado, ao passar de 29,75% para 29,63%.

A Anatel também informou que os terminais de terceira geração (3G) passaram de 54,27 milhões em abril para 56,39 milhões em maio.

/REUTERS