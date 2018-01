Celulares vão rodar sites e aplicativos em Flash - Link - Estadão

Durante a apresentação que o CEO do Google fez em Barcelona, Eric Schmidt mostrou um pouco de como será o Android rodando Flash. Com um Nexus One na mão, Schmidt carregou vídeos diretamente do site do New York Times e também abriu um game em Flash, do site Miniclip, completamente jogável na tela de toque do celular.

Foi uma prévia do que deve acontecer este ano: os celulares vão começar a rodar sites e aplicações em Flash, assim como os computadores. A Adobe revelou ontem que lançará versões móveis do Flash para telefones com os sistemas Symbian, Windows Mobile, BlackBerry webOS (da Palm), além do Android. A empresa espera que as primeiras versões do Flash Player 10.1 comecem a ser lançadas no meio do ano.

Além do Flash, a plataforma Adobe AIR 2, usada em programas como Twhirl e Twitter Deck, também ganhará compatibilidade com os celulares, ampliando as opções para desenvolvedores criarem aplicativos para celulares.

A Adobe ainda anunciou uma parceria com 70 empresas de mídia e da área de telecomunicação para melhorar a compatibilidade de aplicações do tipo do Flash em celulares, desktops e outros eletrônicos. O projeto foi chamado de Open Screen Project.