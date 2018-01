Cenas de sexo mordem US$ 20 milhões da Take Two - Link - Estadão

A Take Two, detentora dos direitos de distribuição dos games da Rockstar, terá que desembolsar US$ 20 milhões em um acordo judicial por causa das cenas de sexo incluídas em GTA San Andreas, de 2004.

No game, existiam cenas de sexo escondidas, que ficaram perdidas dentro do código de programação até que alguns jogadores, utilizando recursos hackers de trapaça nos jogos, como o Action Replay, descobriram o segredo.

A modificação, que ficou conhecida como “hot coffee”, rapidamente virou febre entre os jogadores.

Isso acabou causando graves prejuízos, como a queda das ações da empresa e o recolhimento de inúmeras cópias do jogo.

Por conta disso, investidores processaram a empresa, que na época se viu forçada a demitir toda a cúpula de executivos, por causa de declarações que tiveram impacto negativo no mercado.

Agora, esses investidores conseguiram US$ 20 milhões da empresa.

Isso nem deve arranhar a Take Two, que só na primeira semana do lançamento de GTA IV faturou US$ 500 milhões.