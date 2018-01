Centro de pesquisa da Apple na China vai custar US$ 45 milhões - Link - Estadão

Leia mais Após investimento, Tim Cook vai à China

O primeiro centro de desenvolvimento da Apple na China, anunciado recentemente pelo presidente executivo da empresa, Tim Cook, em visita ao país asiático, deve custar cerca de US$ 45 milhões. Localizado na capital chinesa, Beijing, o espaço vai desenvolver hardware e terá espaço para empregar cerca de 500 pessoas.

As informações foram publicadas pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, a partir de contato com os administradores do imóvel onde o centro da Apple vai se instalar. Segundo eles, o centro terá foco em desenvolver tecnologias avançadas, como hardware para computadores e comunicações e equipamentos de áudio e vídeo.

A China é hoje um dos países mais estratégicos para a Apple, por conta da venda de aparelhos como o iPhone e o tablet iPad. A China é hoje o segundo maior mercado da Apple, logo atrás dos Estados Unidos.

No entanto, recentemente a empresa teve diversos reveses no país asiático, seja na queda na venda dos iPhones até derrotas em legislação e a suspensão de seus serviços de entretenimento online.

Além do centro de pesquisa e desenvolvimento, a Apple também anunciou recentemente um investimento de US$ 1 bilhão no Didi Chuxing, aplicativo de transportes que desbancou o Uber na China, e hoje está avaliado em cerca de US$ 35 bilhões.