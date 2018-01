CEO da Apple visita Foxconn na China - Link - Estadão

Tim Cook aparece em fotos sorrindo e encontrando com trabalhadores

Tim Cook visita fábrica da Foxconn na China. FOTO: Divulgação

SHANGHAI – O CEO da Apple, Tim Cook, visitou a linha de montagem da Foxconn na China, onde o iPhone é produzido e que vem sendo acusada de más condições de trabalho. É a primeira visita do executivo à China.

—-

Além de ser o maior mercado de celular do mundo, a China é também o segundo maior mercado da Apple. Mas o crescimento da empresa no país vem sendo tumultuado por questões que vão desde uma disputa pela marca iPad às denúncias contra a Foxconn.

Fotos mostram Cook sorrindo e encontrando com trabalhadores na recém-inaugurada Foxconn ZhengzhouTechnology Park, região central da China. A unidade emprega 120 mil pessoas.

A viagem de Cook inclui conversas com o vice-primeiro ministro da China, Li Kequiang, o prefeito de Pequim e uma visita a uma Apple Store local.

Nesta quarta-feira, 29, a imprensa oficial disse que Kequiang prometeu a Cook que o país iria melhorar a proteção à propriedade intelectual.

/ Reuters