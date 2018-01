CEO da Microsoft diz que mulheres que não pedem aumento têm 'bom carma' - Link - Estadão

Satya Nadella precisou se explicar nas redes sociais. FOTO: Reuters Satya Nadella precisou se explicar nas redes sociais. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Em um momento em que a discussão sobre a diversidade no mundo da tecnologia e as desigualdades entre o pagamento de homens e mulheres em cargos de liderança ganha força nos EUA e em todo o mundo, o diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, declarou em um evento que as mulheres que não reclamam de um cenário de defasagem salarial em relação aos homens têm “bom carma” e são dignas de confiança.

Para piorar a situação, a afirmação foi feita durante uma conferência Celebração da Mulher na Computação, que homenageava Grace Hopper, analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos criadora da linguagem de programação que deu origem ao Cobol.

Tudo começou quando Nadella foi convidado a responder à pergunta: “O que você aconselha às mulheres que estão interessadas em progredir em suas carreiras, mas não estão confortáveis em pedir um aumento?”.

Sua resposta foi: “A questão não é pedir aumento, mas saber e ter fé que o sistema irá te dar a devida ascensão à medida em que você avançar”. Ele completou dizendo que mulheres que não pedem aumento salarial têm “superpoderes” e que esse é um “carma bom que irá retornar para elas. Porque alguém saberá que elas são o tipo de pessoa em que eu quero confiar; elas são realmente o tipo de pessoa a quem realmente eu quero dar mais responsabilidade; e no longo prazo, a eficiência irá equiparar as coisas”.

A reação no evento foi imediata. E logo migrou para as redes sociais. Nadella tentou se justificar no Twitter.

Was inarticulate re how women should ask for raise. Our industry must close gender pay gap so a raise is not needed because of a bias #GHC14 — Satya Nadella (@satyanadella) 9 outubro 2014

“Fui pouco claro na resposta sobre como mulheres devem pedir aumento. Nossa indústria deve acabar com as disparidades salariais de gênero assim um aumento não será necessário por causa de um desequilíbrio”, tweetou.

Não foi o suficiente para acalmar os ânimos. Um acionista respondeu a ele por Twitter: “Como acionista, eu espero que você faça a coisa certa e tome medidas para fechar as lacunas na Microsoft primeiro. Ações valem mais do que palavras”, escreveu B. Wytched (@BLynchBooks) no Twitter.

Ontem à noite, Nadella enviou uma carta aos funcionários da Microsoft na qual dizia ter respondido à questão de forma errada. “Eu acredito que homens e mulheres devem receber um mesmo pagamento por empregos iguais. E quando se tratar de um conselho sobre como pedir um aumento quando você acha que merece, o conselho da Maria (Klawe, presidente do Harvey Mudd College e membro do conselho de diretores da Microsoft, que no evento disse para as mulheres não terem medo de pedir um aumento) é o conselho correto. Se você acredita merecer um aumento, você deveria apenas pedir.”