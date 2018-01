CEO de serviço de troca de bitcoin é preso nos EUA - Link - Estadão

SÃO PAULO – Dois executivos do serviço de troca de bitcoins BitInstant foram presos acusados de lavagem de dinheiro e de vender bitcoins para usuários do Silk Road comprarem drogas ilegais anonimamente nos Estados Unidos. O Silk Road é um mercado negro da internet onde drogas ilegais como heroína e cocaína podem ser compradas com a moeda digital bitcoin.

O CEO do serviço Bit Instant, Charlie Shrem, e um dos seus funcionários, Robert Faiella, foram acusados de vender mais de US$ 1 milhão em bitcoin. A BitInstant chegou a levantar US$1,5 milhão em investimentos, mas suspendeu suas operações recentemente.

O governo alega que empresas de pagamento como a BitInstant devem coletar informações sobre seus clientes, monitorar suas transações e reportar transações suspeitas ao governos.

O governo, porém, deu sinais de que continua vendo o Bitcoin de forma positiva. “Modelos de negócios realmente inovadores não precisam recorrer a leis antigas. Quando o Bitcoin, como qualquer outra moeda, é usado para atividades ilícitas, as forças da lei não têm escolha a não ser agir”, diz.