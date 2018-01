CEO do Alibaba.com renuncia depois de fraudes - Link - Estadão

O CEO do Alibaba.com, David Wei Zhe, renunciou nesta segunda-feira . FOTO: Robert Galbraith/REUTERS – 24/08/2010

O Alibaba.com substituiu seu presidente-executivo e vice-presidente operacional devido a um aumento significativo das transações fraudulentas no site de comércio eletrônico da empresa.

O presidente-executivo Wei Zhe e o vice-presidente operacional Lee Shi-huei Elvis renunciaram, afirmou o Alibaba.com em um comunicado nesta segunda-feira, 21.

A companhia afirmou que Lee e Wei não estavam pessoalmente envolvidos em nenhuma acusação e que ambos fizeram esforços para resolver o problema das fraudes, mas renunciaram para se responsabilizar pelo “mau funcionamento do sistema”.

Tanto Wei quanto Lee não estavam disponíveis para comentar o assunto.

Jonathan Lu Zhaoxi, atualmente presidente-executivo da varejista online Taobao, não listada na bolsa, se tornará o novo presidente-executivo.

O Alibaba.com tem um modelo de negócio semelhante ao do eBay, oferecendo uma plataforma online para clientes venderem produtos, mas com foco em transações de empresa para empresa.

O Alibaba.com, unidade do Grupo Alibaba, do qual o Yahoo detém 40%, afirmou no comunicado que houveram 1.219 casos de fraude em 2009 e 1.107 em 2010, com valor médio menor de US$ 1,2 mil.

A porta-voz do Alibaba Linda Kozlowski se recusou a dizer o valor total envolvido, mas afirmou que a companhia pagou US$ 1,7 milhões de seu fundo de reembolso para 2.249 clientes.

