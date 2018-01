CEO e co-fundadores do Twitter não venderão ações após fim de restrição - Link - Estadão

Co-fundadores e CEO do Twitter comemoram oferta pública de ações. FOTO: Reuters

BANGALORE – Os co-fundadores do Twitter, Jack Dorsey e Evan Williams, e o presidente-executivo, Dick Costolo, informaram a reguladores norte-americanos que não pretendem vender as ações da empresa de microblog depois do fim o período de restrições após a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em maio.

O Twitter, que estreou na Bolsa de Nova York em 7 de novembro, teve uma restrição de 180 dias na venda de ações por investidores iniciais. Outro investidor do Twitter, Benchmark, informou a reguladores que não pretende vender as ações antes ou imediatamente após o término do período de bloqueio em 5 de maio.

A Benchmark Capital Management está entre os cinco principais investidores do Twitter. As ações do Twitter, que foram vendidas ao preço de US$ 26 dólares cada em seu IPO, eram negociadas às 15h30 (horário de Brasília) por US$ 40,58.

/ REUTERS