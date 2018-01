CEO interino da BlackBerry deve permanecer no cargo - Link - Estadão

Watsa anteriormente buscou parceiros numa tentativa de 4,7 bilhões de dólares de fechar o capital da BlackBerry. Mas sua empresa, a Fairfax Financial, optou por liderar uma captação de 1 bilhão de dólares para fornecer recursos à empresa canadense para financiar uma recuperação.

John Chen, um especialista em recuperação com a Sybase no final dos anos 1990, foi trazido como presidente-executivo interino.

“John está engajado para longa caminhada, ele é um lider excepcional, e terá muito sucesso”, disse Watsa à Reuters em uma entrevista por telefone a partir de seu escritório em Toronto, de onde ele descreveu a BlackBerry como uma empresa icônica que merece ter sucesso.

A BlackBerry praticamente inventou a ideia de email móvel, mas perdeu sua liderança no mercado conforme as rivais chegavam com dispostivos mais acessíveis a consumidores, como a Apple e seu iPhone e telefones usando o sistema operacional Android do Google.

/REUTERS