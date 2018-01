CEO pede desculpa por falhas do BlackBerry - Link - Estadão

RIM diz que serviços já foram restabelecidos na maior parte do mundo, mas não sabe quando problema será totalmente resolvido

TORONTO – A Research In Motion (RIM) afirmou nesta quinta-feira, 13, que está trabalhando agressivamente para evitar qualquer nova interrupção de serviços, após a pane que afetou milhares de usuários de seus aparelhos BlackBerry no mundo todo esta semana.

A companhia informou que todos os serviços foram restabelecidos, mas não especificou se os dados retidos pela interrupção (backlog) foram inteiramente liberados.

Em um vídeo postado no YouTube, Lazaridis pede desculpas diretamente aos usuários pelas interrupções dos serviços e acrescenta que a empresa trabalhará para restaurar a confiança dos consumidores, mas diz não poderia explicar imediatamente detalhes que levaram aos problemas técnicos.

“Eu sou Mike Lazaridis, fundador da Research in Motion. Desde o lançamento do BlackBerry em 1999, fornecer um sistema de comunicação em tempo-real confiável tem sido o meu objetivo. Nós não cumprimos esse objetivo essa semana. Nem perto disso.

Eu peço desculpas pelas interrupções de serviços esta semana. Nós desapontamos muitos de vocês. Mas deixem-me garantir a vocês que nós estamos trabalhando dia e noite para resolver isso. Vocês esperam mais de nós, e eu espero mais de nós.

É cedo para dizer que o problema está completamente resolvido.

Mas deixem-me dar mais detalhes do que está acontecendo. Agora, nós estamos nos aproximando nos níveis normais do serviço BlackBerry na Europa, no Oriente Médio, na Índia e na África. Continuamos monitorando o sistema muito de perto. Estamos trabalhando duro para estabilizá-lo e estamos vendo melhorias contínuas. Esperamos continuar a ver progresso contínuo, e possivelmente alguma instabilidade, enquanto o sistema volta ao seu nível normal de serviço em todos os lugares.

Sabemos que vocês querem ouvir mais de nós, e estamos trabalhando para atualizá-los com mais frequência pelos nossos sites e canais de mídia social enquanto nós reunimos mais informações.

Eu gostaria de dar a vocês um tempo estimado para a completa recuperação do sistema no mundo todo, mas não posso fazer isso com certeza agora.

Para aqueles que foram afetados, eu sei que isso é muito frustrante. Estamos fazendo tudo que podemos para restaurar os níveis padrões de serviço, e estamos trabalhando incansavelmente para recuperar a confiança de vocês em nós.

Traremos novidades novamente em breve. Obrigado.”