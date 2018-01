CEOs não estão nas redes sociais - Link - Estadão

Estudo mostra que 70% dos CEOs das maiores empresas dos EUA não estão nas redes sociais ou não atualizam seus perfis

SÃO PAULO – Um levantamento feito pela CEO.com a partir da lista das 500 maiores empresas da Fortune mostra que 70% dos executivos à frente das gigantes do mundo estão fora das redes sociais. Na ordem, os CEOs que estão de fato online atualizam com mais frequência são LinkedIn (25,9%), Facebook (7,6%) e Twitter (3,8%).

Isso significa que dos 500 CEOs das maiores empresas americanas, apenas 19 tem conta no Twitter – site que uma outra pesquisa mostrou ser a mais popular dentre as grandes empresas. Desses 19, apenas nove twittaram alguma coisa nos últimos 100 dias; e quatro tem a conta certificada pelo Twitter.

Veja um resumo da pesquisa no infográfico