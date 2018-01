CES 2014: os destaques do primeiro dia - Link - Estadão

Feira só começa na terça-feira, 7, mas muitas empresas se anteciparam e anunciaram novidades antes do circo começar

SÃO PAULO – Maior feira de eletrônicos do mundo, a CES 2014 só começa na terça-feira, 7. Mas muitas empresas não esperaram o começo da convenção, que acontece tradicionalmente em Las Vegas, para divulgar novidades que podem mudar o mundo da tecnologia – no passado, invenções como o Blu-ray, o GPS, o 3G e as TVs de alta definição foram apresentadas em edições anteriores da CES.

O destaque da feira até o momento fica por conta da tecnologia 4K, com o lançamento da TV 4K de tela curva da LG, que tem 105 polegadas, e o anúncio de que a Netflix exibirá a segunda temporada de “House of Cards” no padrão Ultra HD (4K). De acordo com a Consumer Eletronics Association (CEA), responsável pela feira, cerca de 500 mil unidades de TVs 4K devem ser vendidas nos EUA em 2014, em mercado que deve saltar para 3 milhões por ano em 2017.

Também preocupados com imagens, os laboratórios Dolby, conhecidos por suas especificações para som (como o Dolby Pro Logic e o Dolby Digital) divulgaram o Dolby Vision, ferramenta que ajudará a regular as cores e o brilho das TVs.

“A indústria de eletrônicos está se expandindo além de suas fronteiras tradicionais, de maneira que os consumidores começam a fazer uso de tecnologias como sensores e aparelhos vestíveis”, disse Shawn Dubravac, economista da CEA. Dubravac comentou que, a cada ano, novas tecnologias ganham cada vez mais espaço, destacando os tablets, que devem estar presentes em mais da metade das casas americanas até o fim do ano, e a impressão 3D, cuja indústria tem uma área de 650 m² dentro da CES 2014.

A Sony viu detalhes sobre o seu Xperia Z1S, uma versão reduzida do Z1, serem vazados horas antes de sua coletiva na feira. O smartphone terá processamento de 2,2 GHz, com tela de 4,3 polegadas em 720p, e câmera de 20,7 megapixels, além de 16 GB de armazenamento. As imagens são do @evleaks, grupo responsável por diversos vazamentos de especificações antes do lançamento oficial.

Além das TVs 4K, a LG também mostrou nessa segunda-feira uma pulseira inteligente voltada para fitness, a Life Band Touch, que pode se conectar aos sistemas iOS e Android, e pode medir passos dados, calorias gastas e é á prova d’água.

Outro lançamento da empresa coreana foi o Home Chat, aplicativo que permitirá ao usuário conversar com seus aparelhos domésticos e perguntar à geladeira, por exemplo, quantas cervejas ela tem. A conversa com os eletrodomésticos conectados será possível através do app e também utilizando o Line, serviço de mensagens instantâneas que já está disponível no Brasil e hoje tem cerca de 300 milhões de usuários no mundo todo.

Na área dos vestíveis, a Pebble trouxe para a CES 2014 uma nova versão de seu relógio inteligente. Chamado de Pebble Steel, o smartwatch terá pulseiras de metal e será vendido por US$ 249 a partir do fim de janeiro. Além disso, a empresa, que começou seus projetos no Kickstarter, anunciou para breve sua loja de aplicativos, que incluirá programas desenvolvidos pela ESPN (para placares de esporte), Mercedes-Benz (integração entre relógio e carro) e Foursquare.

Já a Toshiba trouxe à tona um Chromebook de 13 polegadas, com 16 GB de armazenamento, 2GB de memória e bateria para durar cerca de nove horas, custando US$ 279.

A HP aproveitou para lançar uma nova versão do Slate 21, seu desktop de 21 polegadas que tem cara de tablet, roda em sistema operacional Android, e chega ao mercado em março por US$ 399. Enquanto isso, a Nvidia, fabricante de chips, anunciou o Tegra 5, seu novo processador que promete trazer experiência de “jogar em um PC” para smartphones e tablets.

A Alcatel lançou o smartphone One Touch IdolX+, que trabalha com o processador de oito núcleos mais rápido do mundo, com 2 GHz de processamento, mas que não suporta 4G, e deve custar menos de US$ 300. Outro destaque da empresa foi o e-reader Magic Flip, que, com 4 telas de polegada, parece uma versão reduzida do Kindle Paperwhite.

Dois itens bastante peculiares e conectados também surgiram nessa segunda-feira, 6. A Crock-Pot lançou uma panela eletrônica, que custa US$ 99 e permite ao seu dono controlá-la à distância por um smartphone ou pela internet.

Já a Kolibree revelou ao mundo a primeira escova de dentes inteligente, que acompanha sua escovação, diz se ela durou tempo suficiente e se atingiu partes importantes da sua arcada dentária quando conectada a um app. A escova deve chegar ao mercado até o fim do ano, e custará entre US$ 100 e US$ 200.