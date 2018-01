CES 2015 apresenta presente e futuro das tecnologias vestíveis - Link - Estadão

SÃO PAULO – Os vestíveis estão por todos os lados da CES 2015, feira que funciona como uma vitrine das tecnologias que podem vir a fazer parte do nosso cotidiano.

Mais do que os modelos de relógios e pulseiras já vistos por todos em 2014, cravados por marcas como Samsung, Motorola e Nike, a feira apresentou produtos banais como um cinto, um anel e até uma meia com chips que o tornam um dispositivo conectado e emissor de dados úteis.

A francesa Emiota apresentou o Belty, um cinto inteligente que, ao monitorar a cintura do usuário, consegue até prever riscos de diabetes, além de acompanhar o tempo que ele passa sentado (e enviar notificações recomendando uma caminhada). Sua bateria chega a durar até cinco dias e, como é de se esperar, comunica-se diretamente com o celular do usuário. O produto está em sua fase final, mas ainda não há preço.

A americana Sensoria conseguiu por meio de financiamento coletivo – no IndieGogo – apoio para produzir suas meias inteligentes. Seus sensores, localizados embaixo dos pés, capturam dados de pisada, velocidade, pedômetro, tempo que o usuário passou andando, correndo ou sentado. Os dados são então enviados ao celular do usuário por meio de um pequeno arco, preso no alto da meia. O preço do kit é US$ 120.

A japonesa Logbar apresentou na CES um anel, chamado simplesmente de Ring. O projeto ganhou quase quatro vezes do que o valor pedido no Kickstarter em abril. Com o dispositivo é possível “escrever” mensagens no ar e a partir de gestos, enviar comandos para o celular (como o de enviar a mensagem), TV (para ligá-la) ou para todo e qualquer dispositivo conectado que esteja a menos de 5 metros do anel (como um lustre, uma cafeteira ou um carro). O produto já está à venda e sai por US$ 270 – preço que a empresa ainda espera baixar no futuro.

A Intel, enquanto apresentava sua tecnologia RealSense, exibiu uma jaqueta que vibra ao “perceber” que objetos estão se aproximando. “Consigo sentir as pessoas andando perto de mim”, disse Daryl, um convidado da Intel para a demonstração do produto que está perdendo a visão. Ele consegue saber se algo está próximo e também se está se movendo muito rápido. O objetivo do produto é o de justamente ajudar quem possui deficiência visual. A tecnologia pode ser facilmente implementada em qualquer objeto vestível – processo que pode ser ainda mais fácil com um chip desenvolvido pela Intel para vestíveis (veja mais abaixo).

Jaqueta vibra ao notar algo se aproximando. FOTO: Jaqueta vibra ao notar algo se aproximando. FOTO: Reprodução/TheVerge

Mozilla entra na dança

Nesse mercado que começa a despontar, Google e Apple já se movimentaram. A Apple deve apresentar o seu relógio Apple Watch em março. O Google comprou a Nest, investe na construção do seu carro autônomo e desenvolveu um sistema operacional próprio para vestíveis, o Android Wear.

Nessa corrida, a Mozilla agora avança para não ficar para trás. A empresa responsável pelo browser Firefox e pelo sistema operacional móvel Firefox OS (usado em celulares e, logo, em televisores), anunciou seu plano de também entrar nos vestíveis e disponíveis domésticos conectados à internet com um OS próprio.

Assim como na estratégia para o Firefox OS, o sistema operacional para vestíveis deve se voltar para atender dispositivos de baixo custo, como relógios inteligentes de fabricantes chinesas, que chegam ao mercado por menos de US$ 100.

A empresa espera também resolver um problema: o de comunicação entre dispositivos de diferentes sistemas. Android Wear só fala com Android e o Apple Watch só falará com dispositivos iOS. A Mozilla quer que os eletrônicos falem com todos.

“Queremos quebrar a barreira da marca”, disse o diretor de produtos mobile da Mozilla, Joe Cheng, à PC World. “Queremos ter certeza de que o que estamos fazendo é certo para o usuário, em vez de ser mais um produto no mercado.”

Chip ou botão?

A fabricante de processadores Intel anunciou um chip feito especialmente para impulsionar a tecnologia vestível. Para que isso fosse possível, eles teriam de atender a alguns requisitos, como ser minúsculo, leve e rápido. Aí nasceu o chamado Curie.

Para demonstrar o resultado do seu trabalho, a Intel apresentou sua criação escondida dentro de um botão. O chip será lançado no segundo semestre de 2015 e vem com 384 Kb de memória flash, bluetooth, acelerômetro e giroscópio.

“Curie foi feito realmente para ser uma plataforma”, disse o CEO Brian Krzanich, durante sua apresentação na CES.