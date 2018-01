CES: época ruim para lançar um produto - Link - Estadão

Caminhando pelos corredores da Consumer Electronics Show (CES), com frequência fui barrado pelos Relações Públicas de empresas tentando conseguir um pouco de atenção dos jornalistas.

Dependendo do quão ocupado estava, ou eu os atendia, ou recusava. De qualquer maneira, sacudia a cabeça. Fico impressionado com o fato de essas empresas chegarem à feira “querendo atenção jornalística”.

Será que não percebem que a feira é o pior momento possível para conseguir a atenção dos jornalistas? Por que você tem que marcar o lançamento do seu novo produto exatamente no mesmo dia em que 2.500 empresas lançam os dela também?

É quase garantido que ela vai se perder na multidão.

Claro que o Engadget, o Gizmodo, o New York Times e outros fazem o máximo possível para cobrir as coisas mais interessantes. Mas, mesmo que a sua empresa seja muito conhecida oferecendo alguma coisa realmente interessante, no melhor dos casos conseguirá um post num blog enterrado sob uma pilha de outros posts. Se anunciar seu produto um mês antes ou um mês depois, conseguirá uma cobertura muito mais dedicada a ele, acho eu.

* Texto publicado originalmente em 07/01/2011.