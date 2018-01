Chamada interrompida só será tarifada uma vez - Link - Estadão

Se uma ligação móvel for interrompida, o usuário terá dois minutos para realizar outra chamada para o mesmo número

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Entrou em vigor na quarta-feira, 27, a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a tarifação de chamadas de celular interrompidas.

Pela nova regra, se uma ligação móvel for interrompida por qualquer motivo, o usuário terá dois minutos para realizar outra chamada para o mesmo número.

A nova ligação será considerada parte da primeira e, por isso, a operadora poderá cobrar por apenas uma chamada. A mudança vale para todos os tipo de planos de serviço das operadoras.

Segundo a Anatel, para quem paga a ligação por tempo, haverá a soma dos segundos e minutos de todas as chamadas sucessivas. Já quem paga por ligação, as chamadas sucessivas serão consideradas uma só para efeito de cobrança e não poderão ser cobradas do consumidor como ligações diferentes.

Essa regra vale apenas para chamadas feitas por celulares, tanto para números móveis quanto para fixos, sem limite para chamadas sucessivas.

Para lembrar

A regra foi aprovada pela Anatel no fim de novembro. Em agosto, relatório de investigação da agência reguladora apontava suspeita de que a operadora TIM estaria propositadamente derrubando ligações dos clientes do plano Infinity, que pagam pelo número de chamadas e não pela duração.

/Com Reuters e Agência Estado